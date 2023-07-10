рф перебросила к границе с Сумщиной группу снайперов. Фото:

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росія перекинула до кордону з Сумською областю групу курсантів-снайперів.

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Іспити в умовах бойових дій на цій ділянці складатимуть 80 випускників снайперських курсів. Таким чином ворог планує проводити навчання вздовж меж Сумської області. Про це 10 липня повідомили в Центрі національного спротиву.

Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані, — наголосили в ЦНС.

Як відомо, Сумська область межує з росією на півночі та сході й прикордонні райони постійно потерпають від російських обстрілів. Останнім часом їх кількість та інтенсивність посилилася. Так, з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць — 17 осіб, з яких одна дитина.

Нагадаємо, 10 липня Рада оборони Сумської області прийняла рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації жителів п’ятикілометрової зони прикордоння.