Твердые обязательства, израильские гарантии, в НАТО через Совет - какие варианты устроят Киев на саммите в Вильнюсе

У Вільнюсі 11 липня стартує саміт НАТО. Він розпочнеться о другій половині дня.

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Більшість лідерів країн Альянсу вже прибули до литовської столиці. Очікується, що саміт відвідає і президент України Володимир Зеленський.

Вільнюс є знаковим для української політики. Десять років тому, у 2013 році, під час саміту Східного партнерства Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Чого чекати цього разу?

Головне очікування Києва від Вільнюського саміту НАТО — що на ньому буде розставлено всі крапки над «і» у відносинах України та Альянсу. Однак до такої відвертості багато хто в НАТО не готовий, пише ВВС.

Янукович у 2013 році не підписав угоду, а у ніч після закриття саміту бійці «Беркуту» жорстко розігнали демонстрацію прихильників євроінтеграції на головній площі Києва.

В Україні розпочалася Революція гідності. Далі був розстріл протестувальників на Майдані, втеча Януковича, окупація Криму, війна на Донбасі та нарешті повномасштабне вторгнення росії.

І ось, через десять років, доля України знову вирішуватиметься у столиці Литви.

Головну думку щодо Вільнюського саміту НАТО, що відкривається у вівторок, ще в червні сформулював міністр закордонних справ Литви Габіелюс Ландсбергіс:

Цей саміт у будь-якому разі стане історичним — або через його здобутки, або через втрачені на ньому можливості.

Два саміти, які поділяють десять років, об'єднує ще одне: за лічені години до їх відкриття неможливо передбачити, які результати для України вони принесуть.

Відчинених дверей мало

Позиція Києва проста: саміт НАТО у Вільнюсі має розставити всі крапки над i у відносинах України та альянсу.

На даний момент справа така: у 2008 році, ще за президентства Віктора Ющенка, на саміті НАТО в Бухаресті було прийнято декларацію, в якій йшлося про готовність прийняти Україну (разом з Грузією) до складу альянсу в невизначеному майбутньому, проте без надання конкретного плану, умов та строків. З того часу риторика НАТО щодо цього майбутнього членства стала в Україні предметом гірких жартів. Топ-чиновники альянсу при кожній нагоді ритуально повторювали:

Двері НАТО для України відчинені", — але де знаходяться ці двері і як у них пройти, — не уточнювали.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 змінило ситуацію. Однієї фрази про відчинені двері Україні вже явно було замало.

Є підстави припускати, що на початку повномасштабного вторгнення в коридорах київської влади вистачало скептиків, які щиро вважали, що НАТО не прийме Україну до своїх лав ніколи. Можливо, саме тому на українсько-російських переговорах, які проходили у лютому-березні минулого року, київська делегація так легко погоджувалася на нейтральний, позаблоковий статус України в обмін на гарантії безпеки, які мали надати їй великі держави.

Але ті переговори зірвалися, і в Києві остаточно дійшли розуміння: єдиний дієвий спосіб захиститися від агресії росії — це членство в НАТО зі знаменитою п’ятою статтею Вашингтонського договору, яка постулює, що напад на одного члена альянсу сприймається як напад усіх.

Спочатку українська влада перейшла до риторики про безальтернативність шляху Києва до НАТО. Потім, 30 вересня минулого року, після того, як росія заявила про приєднання чотирьох українських регіонів, Київ подав формальну заявку на вступ до альянсу в прискореному порядку.

Вільнюс стане першим самітом НАТО після цього кроку України, і від нього Київ чекатиме на конкретні відповіді про те, як саме він набуде членства в альянсі.

Чого хоче Київ?

Київ точно не вимагає від Альянсу прийняти його до своїх лав негайно. Це, кажуть українські чиновники, явно нездійсненне бажання у розпал гарячої фази війни, під час важкого та кровопролитного контрнаступу українських військ.

Те, що влаштує Київ у цій точці, днями сформулював заступник міністра закордонних справ України Євген Перебійніс.

Вільнюський саміт можна буде вважати успішним, якщо союзники зроблять рішучий крок від розмитих формулювань про те, що Україна стане членом НАТО, до чіткого алгоритму, який покаже, як і коли це станеться, — сказав він.

Співрозмовники Бі-бі-сі в українській владі розповідають, що, строго кажучи, Київ влаштували б три результати Вільнюського саміту.