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Ракурс
Страны НАТО согласовали планы реагирования на случай нападения россии

Страны НАТО согласовали планы реагирования на случай нападения россии

11 июл 2023, 10:02
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Країни НАТО погодили плани регіональної оборони на випадок нападу росії.


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Про це 11 липня повідомляють Reuters та DPA з посиланням на свої джерела.

У планах, які ще мають бути затверджені на саміті НАТО у Вільнюсі, докладно описано способи швидкого нарощування присутності військ на землі та захисту від можливих атак у морі, повітрі, кіберпросторі та космосі.

Крім того, у рамках цих планів країнам — учасницям Альянсу будуть надані рекомендації щодо модернізації військ та покращення логістики. Також члени НАТО мають збільшити свої витрати на оборону — Reuters пише, що 2% ЗПС стануть мінімальною вимогою альянсу.

Йдеться про набір більшої кількості людей, про навчання і маневри. Йдеться про створення запасів, створення формувань, закупівлю обладнання, ми також говоримо про виробничі потужності, — сказав голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Офіційні представники альянсу вважають, що на реалізацію цих планів країнам-учасницям знадобиться кілька років, пише Reuters.

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну Північноатлантичний альянс вирішив повністю переглянути свою оборонну концепцію. Зокрема, тепер альянс готується захищати кожен дюйм своєї території з першого дня нападу.

Першими з вимогою переглянути концепцію оборони НАТО виступили країни Балтії, оскільки ця концепція допускала окупацію територій цих країн із наступним визволенням через 180 днів. Зокрема, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас говорила, що окупація на такий довгий термін російськими військами може призвести до повного знищення будь-якої з країн Балтії.

Источник: Ракурс


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