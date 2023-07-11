Судья Тандыр "отмазывал" свое опьянение во время смертельного ДТП на блокпосту в Киеве - ГБР

https://racurs.ua/n185000-sudya-tandyr-otmazyval-svoe-opyanenie-vo-vremya-smertelnogo-dtp-na-blokpostu-v-kieve-gbr.html

Ракурс

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

.

Маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, суддя вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах, — йдеться у повідомленні ДБР.

У Держбюро розслідувань зазначили, що завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також, згідно з результатами іншої експертизи, встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент аварії зі швидкістю 100 км/годину.

У ДБР не називають особистих даних судді, але відомо, що йдеться про Олексія Тандира.

27 травня суддя Тандир заявив, що не вважає себе винним у загибелі нацгвардійця Вадима Бондаренка.

У Печерському райсуді тоді тривав розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу судді Макарівського районного суду через смертельне ДТП, скоєне в ніч на 26 травня на блокпосту в Києві.

Суд відправив Тандира під арешт без можливості внесення застави. Запобіжний захід діятиме до 21 липня.

Родина нацгвардійця Бондаренка, загиблого під колесами автівки судді Тандира, не хоче жодних компенсацій.

Адвокат родини Денис Шевченко зачитав в суді слова брата загиблого:

Я і моя родина сподіваємося на гідний вирок цьому покидьку. Впевнений, що зараз кожен українець, який знає про цей випадок, чекає на справедливе покарання. Це шанс для них доказати простим громадянам України, що навіть хто б ти не був — мусиш відповідати по закону за свої дії.

Раніше адвокати родини загиблого нацгвардійця Бондаренка підозрювали, що результати тестів на алкоголь, які взяли у судді Олексія Тандира, будуть негативними. Вони вважають, що на експертів тиснуть.

Старший партнер адвокатського обʼєднання AVER LEX Віталій Сердюк розповів"Бабелю", що адвокати отримали інформацію про спроби «вирішення» Тандиром питання — він хоче отримати висновок про відсутність алкоголю у крові на момент збиття нацгвардійця. Це дозволить перекваліфікувати його статтю на менш тяжку.

Адвокати перевіряють усю інформацію, і якщо вона підтвердиться, то вони вимагатимуть розслідувати корупцію експертів та правоохоронців.