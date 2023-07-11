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SCALP для путина — Франция передаст Украине дальнобойные ракеты

SCALP для путина — Франция передаст Украине дальнобойные ракеты

11 июл 2023, 12:39
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Еммануель Макрон повідомив, що Франція прийняла рішення передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки наступу ЗСУ.


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Про це французький лідер заявив 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.

Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» SCALP, або ж Storm Shadow, є спільною розробкою Франції та Великої Британії.

Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, а її дальність — понад 250 км.

Источник: Ракурс


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