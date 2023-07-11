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SCALP для путина — Франция передаст Украине дальнобойные ракеты
SCALP для путина — Франция передаст Украине дальнобойные ракетыhttps://racurs.ua/n185006-scalp-dlya-putina-franciya-peredast-ukraine-dalnoboynye-rakety.htmlРакурс
Еммануель Макрон повідомив, що Франція прийняла рішення передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки наступу ЗСУ.
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Про це французький лідер заявив 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.
Emmanuel Macron: #France has decided to provide #Ukraine with long-range missiles to support the Ukrainian offensive— Aurora Borealis � (@aborealis940) July 11, 2023
What kind of missiles, who knows? Storm Shadow? � pic.twitter.com/GJojFeQVCL
Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» SCALP, або ж Storm Shadow, є спільною розробкою Франції та Великої Британії.
Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, а її дальність — понад 250 км.