SCALP для путіна - Франція передасть Україні далекобійні ракети

Еммануель Макрон повідомив, що Франція прийняла рішення передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки наступу ЗСУ.

Про це французький лідер заявив 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.

Emmanuel Macron: #France has decided to provide #Ukraine with long-range missiles to support the Ukrainian offensive



What kind of missiles, who knows? Storm Shadow?