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Ракурс
SCALP для путіна - Франція передасть Україні далекобійні ракети

SCALP для путіна — Франція передасть Україні далекобійні ракети

11 лип 2023, 12:39
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Еммануель Макрон повідомив, що Франція прийняла рішення передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки наступу ЗСУ.


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Про це французький лідер заявив 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.

Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» SCALP, або ж Storm Shadow, є спільною розробкою Франції та Великої Британії.

Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, а її дальність — понад 250 км.

Джерело: Ракурс


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