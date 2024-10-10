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Ракурс
Макрон поділився відео тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська»

Макрон поділився відео тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська»

10 жов 2024, 08:55
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Президент Франції Емманюель Макрон поділився кадрами тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська».


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Французькі інструктори навчають піхотинців ЗСУ боям в урбанізованій місцевості, а також допомагають артилеристам 155-ї ОМБр опанувати САУ CAESAR.

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовують під час місії. Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції, — написав МАкрон у мережі Х.

Джерело: Ракурс


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