Макрон поділився відео тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська»

Президент Франції Емманюель Макрон поділився кадрами тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська».

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Французькі інструктори навчають піхотинців ЗСУ боям в урбанізованій місцевості, а також допомагають артилеристам 155-ї ОМБр опанувати САУ CAESAR.

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій.



Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовують під час місії. Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції, — написав МАкрон у мережі Х.