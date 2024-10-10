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Макрон поділився відео тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська»
Макрон поділився відео тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська»https://racurs.ua/ua/n200096-makron-podilyvsya-video-trenuvan-novostvorenoyi-ukrayinskoyi-brygady-anna-kyyivska.htmlРакурс
Президент Франції Емманюель Макрон поділився кадрами тренувань новоствореної української бригади «Анна Київська».
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Французькі інструктори навчають піхотинців ЗСУ боям в урбанізованій місцевості, а також допомагають артилеристам 155-ї ОМБр опанувати САУ CAESAR.
Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024
Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2
Я взяв на себе це зобов’язання: зараз навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовують під час місії. Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції, — написав МАкрон у мережі Х.