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Ракурс
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: LiveJournal

россия вывела в Черное море подлодку с «калибрами»

11 июл 2023, 17:16
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росія вивела на бойове чергування у Чорне море підводний човен, споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».


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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Згодом активізувалась і ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України, — наголошується в повідомленні.

В ОК «Південь» закликають українців бути уважними до сигналів оповіщення, оперативно та правильно на них реагувати.

Рівень ракетної загрози явно підвищується, — наголошують в ОК «Південь».

Источник: Ракурс


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