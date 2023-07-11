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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal
росія вивела у Чорне море підводний човен з «калібрами»https://racurs.ua/ua/n185016-rosiya-vyvela-u-chorne-more-pidvodnyy-choven-z-kalibramy.htmlРакурс
росія вивела на бойове чергування у Чорне море підводний човен, споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».
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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Згодом активізувалась і ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України, — наголошується в повідомленні.
В ОК «Південь» закликають українців бути уважними до сигналів оповіщення, оперативно та правильно на них реагувати.
Рівень ракетної загрози явно підвищується, — наголошують в ОК «Південь».
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