росія вивела у Чорне море підводний човен з «калібрами»

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n185016-rosiya-vyvela-u-chorne-more-pidvodnyy-choven-z-kalibramy.html

Ракурс

росія вивела на бойове чергування у Чорне море підводний човен, споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».

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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Згодом активізувалась і ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України, — наголошується в повідомленні.

В ОК «Південь» закликають українців бути уважними до сигналів оповіщення, оперативно та правильно на них реагувати.