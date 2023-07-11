Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

росія вивела у Чорне море підводний човен з «калібрами»

11 лип 2023, 17:16
999

росія вивела на бойове чергування у Чорне море підводний човен, споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».


.

Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Згодом активізувалась і ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України, — наголошується в повідомленні.

В ОК «Південь» закликають українців бути уважними до сигналів оповіщення, оперативно та правильно на них реагувати.

Рівень ракетної загрози явно підвищується, — наголошують в ОК «Південь».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів