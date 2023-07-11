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Последствия обстрела Херсона, фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия российских обстрелов Херсона показала прокуратура (ФОТО)

11 июл 2023, 18:17
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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вдень відкрили вогонь по житлових районах міста Херсона та приміських населених пунктах.


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В результаті травми різного ступеня отримало п’ятеро цивільних осіб, серед яких малолітня дитина. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

За попередніми даними, окупанти атакували мирне населення з артилерії. Пошкоджено гуманітарний штаб, будинки, господарські споруди, газопровід та лінії електропередач, — зазначають у прокуратурі.

Відкрите кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що під обстріл у Херсоні потрапив місцевий філіал всеукраїнської освітньої та волонтерської мережі «Гончаренко центр».

Всі живі, але ви самі бачите, наскільки потужним був удар, — зазначив він. — Поки у Вільнюсі саміт НАТО вирішує долю України, рашисти нагадують: вони орки та терористи. І нехай весь світ бачить, із ким насправді прийшла воювати росія — Із мирними людьми. З освітніми закладами та курсами англійської.

Источник: Ракурс


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