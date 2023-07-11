Наслідки обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n185018-naslidky-rosiyskogo-obstrilu-hersona-pokazala-prokuratura-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 11 липня, вдень відкрили вогонь по житлових районах міста Херсона та приміських населених пунктах.

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В результаті травми різного ступеня отримало п’ятеро цивільних осіб, серед яких малолітня дитина. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

За попередніми даними, окупанти атакували мирне населення з артилерії. Пошкоджено гуманітарний штаб, будинки, господарські споруди, газопровід та лінії електропередач, — зазначають у прокуратурі.

Відкрите кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що під обстріл у Херсоні потрапив місцевий філіал всеукраїнської освітньої та волонтерської мережі «Гончаренко центр».