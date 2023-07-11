Йенс Столтенберг, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n185019-pri-kakih-usloviyah-ukrainu-priglasyat-v-nato-rasskazal-stoltenberg.html

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Глави держав та урядів країн-членів НАТО погодилися скасувати вимогу про ПДЧ для України та сказали, що нададуть запрошення Україні приєднатися до Альянсу після виконання усіх вимог.

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Про це сьогодні, 11 липня, під час прес-конференції у Вільнюсі, де відбувається саміт НАТО, заявив генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Столтенберг також повідомив, що завтра, 12 липня, відбудеться зустріч країн НАТО за участі президента Володимира Зеленського.

Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО. Для України це складатиметься з одного кроку, а не з двох. Ми, коли дійдемо згоди серед членів НАТО, видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО, — наголосив він.

Столтенберг наголосив — те, що сьогодні узгодили союзники — це позитивний спільний меседж щодо підтримки України та щодо шляху до членства в НАТО.

Це передбачає практичну допомогу для забезпечення повної взаємодії між НАТО та Україною, — зазначив генсек.

Джерело: «РБК-Україна»