россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Российский фрегат «Адмирал Эссен». Фото:

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Російські ракетоносії у Чорному морі проводжують нести бойове чергування.

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Однак кількість носії крилатих ракет «Калібр» зросла у порівнянні з попередніми днем. На додачу до підводного човна сьогодні вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Сумарний залп «калібрів» може сягати 12. Про це полковник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив у Telegram.

У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв, — йдеться у повідомленні.

За словами Назарова, зараз рівень ракетної загрози оцінюється як високий. Росіяни можуть готуватися до майбутніх атак, про це свідчить активність їхньої авіації та розвідка безпілотниками.

Нагадаємо, 12 липня російські ЗМІ повідомили, що рф прийняла до складу Чорноморського флоту новий носій ракет «Калібр» — малий ракетний корабель «Циклон», який має системи ППО та пускову установку для восьми «Калібрів». Ракетоносець планують включити до складу флотилії Азовського військово-морського району, який формують окупанти.