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Рашисты в ночь на 13 июля совершили очередную воздушную атаку против Украины, фото: «Милитарный»
Все 20 «шахедов» и два «калибра» уничтожили силы ПВО в ночь на 13 июля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185063-vse-20-shahedov-i-dva-kalibra-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-13-iulya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».
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Напрямки атаки — північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Також ворог здійснив ракетну атаку:
- дві крилаті ракети «Калібр» були запущені з Чорного моря;
- одна балістична ракета «Іскандер-М» була запущені із Джанкоя в окупованому Криму.
В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр», — вказано в повідомленні.
Інформація стосовно наслідків пуску ракети «Іскандер» уточнюється.
Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаударів по російських окупантах.
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