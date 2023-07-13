Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 13 липня здійснили чергову повітряну атаку проти України, фото: «Мілітарний»
Всі 20 «шахедів» та два «калібри» знищили сили ППО в ніч на 13 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185063-vsi-20-shahediv-ta-dva-kalibry-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-13-lypnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».
.
Напрямки атаки — північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Також ворог здійснив ракетну атаку:
- дві крилаті ракети «Калібр» були запущені з Чорного моря;
- одна балістична ракета «Іскандер-М» була запущені із Джанкоя в окупованому Криму.
В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр», — вказано в повідомленні.
Інформація стосовно наслідків пуску ракети «Іскандер» уточнюється.
Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаударів по російських окупантах.
Читайте також
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...