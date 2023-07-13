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Рашисти в ніч на 13 липня здійснили чергову повітряну атаку проти України, фото: «Мілітарний»

Всі 20 «шахедів» та два «калібри» знищили сили ППО в ніч на 13 липня (ІНФОГРАФІКА)

13 лип 2023, 09:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».


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Напрямки атаки — північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також ворог здійснив ракетну атаку:

  • дві крилаті ракети «Калібр» були запущені з Чорного моря;
  • одна балістична ракета «Іскандер-М» була запущені із Джанкоя в окупованому Криму.

В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр», — вказано в повідомленні.

Інформація стосовно наслідків пуску ракети «Іскандер» уточнюється.

Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаударів по російських окупантах.

Джерело: Ракурс


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