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Уже более 1 тыс. 552 ребенка пострадали в результате полномасштабного вторжения России
Более 1,5 тыс. детей пострадали в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185066-bolee-1-5-tys-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже понад 1 тис. 552 дитини постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
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Станом на ранок сьогоднішнього дня, 13 липня, 494 дитини загинули та щонайменше 1 тис. 58 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 472;
- Харківській області — 297;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 116;
- Запорізькій області — 97;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 83;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, 12 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Запоріжжя отримали тілесні ушкодження різної тяжкості шестеро дітей віком від трьох до 17 років.
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