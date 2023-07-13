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Вже понад 1 тис. 552 дитини постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф

Понад 1,5 тис. дітей постраждали внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

13 лип 2023, 10:32
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В Україні вже понад 1 тис. 552 дитини постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.


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Станом на ранок сьогоднішнього дня, 13 липня, 494 дитини загинули та щонайменше 1 тис. 58 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 472;
  • Харківській області — 297;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 116;
  • Запорізькій області — 97;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 83;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, 12 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Запоріжжя отримали тілесні ушкодження різної тяжкості шестеро дітей віком від трьох до 17 років.

Джерело: Ракурс


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