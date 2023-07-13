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Ракурс
Російський диктатор володимир путін, фото: FLB

росія вивела у Чорне море три носії «калібрів»

13 лип 2023, 09:57
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У Чорному морі на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких три ракетоносії, загальний залп яких становити до 20 ракет.


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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про це в ефірі національного телемарафону сьогодні, 13 липня, повідомляє агентство «Укрінформ».

Станом на зараз, маємо дев’ять бойових кораблів. Серед них три носії ракетного озброєння — це два підводні човни та фрегат. Реальний залп може складати до 20 ракет. В Азовському і Середземному морях носіїв немає, але є угруповання, — зазначив Плетенчук.

Речник ВМС також повідомив, що в ніч на сьогодні російські війська запустили по території України дві ракети, попередньо, з ракетоносіїв, які нині перебувають у Чорному морі.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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