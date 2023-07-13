Захисники України ліквідували вже понад 236 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185064-510-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 236 тис. 40 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб.

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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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