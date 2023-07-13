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Захисники України ліквідували вже понад 236 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

510 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

13 лип 2023, 09:34
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 236 тис. 40 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб.


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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 92 танки;
  • 7 тис. 999 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 425 одиниць артилерійських систем;
  • 678 одиниць РСЗВ;
  • 421 одиницю засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 310 гелікоптерів;
  • 3 тис. 752 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 271 крилату ракету;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 995 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 652 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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