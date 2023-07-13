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Защитники Украины ликвидировали более 236 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
510 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185064-510-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 236 тис. 40 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб.
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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 92 танки;
- 7 тис. 999 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 425 одиниць артилерійських систем;
- 678 одиниць РСЗВ;
- 421 одиницю засобів ППО;
- 315 літаків;
- 310 гелікоптерів;
- 3 тис. 752 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 271 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 995 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 652 одиниці спеціальної техніки.
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