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Ракурс
Российские захватчики изолировали село Пришиб в Запорожской области, инфографика: Иван Федоров

Рашисты полностью изолировали село на Запорожье — ищут корректировщиков

13 июл 2023, 11:49
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Російські загарбники повністю ізолювали тимчасово окуповане селище Пришиб Запорізької області — населений пункт закритий на в’їзд і виїзд.


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Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з самого ранку окупанти влаштували облави:

  • встановили блок-пости;
  • перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів;
  • проводять побудинкові обшуки.

За інформацією місцевих, у селище завезли росгвардійців, які шукають коригувальників, — зазначив Федоров.

Російські загарбники ізолювали село Пришиб у Запорізькій області, інфографіка: Іван Федоров

Крім того, окупанти влаштували облаву у Мелітополі — перекрили вулицю Казарцева.

Закликаю мешканців бути обережними і триматися якнайдалі від ворога: під «гарячу руку» окупантів може потрапити кожен, — наголосив він.

На думку Федорова, такі дії загарбників пов’язані з ситуацією на фронті — рашисти несуть втрати, тож зриваються на місцевих жителях.

Загарбники перекрили вулицю у Мелітополі, фото: Іван Федоров

Источник: Ракурс


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