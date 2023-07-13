Рашисти повністю ізолювали село на Запоріжжі — шукають коригувальників

Рашисти повністю ізолювали село на Запоріжжі — шукають коригувальниківhttps://racurs.ua/ua/n185069-rashysty-povnistu-izoluvaly-selo-na-zaporijji-shukaut-koryguvalnykiv.htmlРакурс
Російські загарбники повністю ізолювали тимчасово окуповане селище Пришиб Запорізької області — населений пункт закритий на в’їзд і виїзд.
Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, з самого ранку окупанти влаштували облави:
- встановили блок-пости;
- перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів;
- проводять побудинкові обшуки.
За інформацією місцевих, у селище завезли росгвардійців, які шукають коригувальників, — зазначив Федоров.
Крім того, окупанти влаштували облаву у Мелітополі — перекрили вулицю Казарцева.
Закликаю мешканців бути обережними і триматися якнайдалі від ворога: під «гарячу руку» окупантів може потрапити кожен, — наголосив він.
На думку Федорова, такі дії загарбників пов’язані з ситуацією на фронті — рашисти несуть втрати, тож зриваються на місцевих жителях.