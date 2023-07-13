Рашисти повністю ізолювали село на Запоріжжі — шукають коригувальників

Російські загарбники ізолювали село Пришиб у Запорізькій області, інфографіка: Іван Федоров

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Ракурс

Російські загарбники повністю ізолювали тимчасово окуповане селище Пришиб Запорізької області — населений пункт закритий на в’їзд і виїзд.

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Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з самого ранку окупанти влаштували облави:

встановили блок-пости;

перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів;

проводять побудинкові обшуки.

За інформацією місцевих, у селище завезли росгвардійців, які шукають коригувальників, — зазначив Федоров.

Крім того, окупанти влаштували облаву у Мелітополі — перекрили вулицю Казарцева.

Закликаю мешканців бути обережними і триматися якнайдалі від ворога: під «гарячу руку» окупантів може потрапити кожен, — наголосив він.

На думку Федорова, такі дії загарбників пов’язані з ситуацією на фронті — рашисти несуть втрати, тож зриваються на місцевих жителях.