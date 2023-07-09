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Ракурс
Наслідки вибуху в Мелітополі, скріншот відео

Потужний вибух пролунав в окупованому Мелітополі (ВІДЕО)

9 лип 2023, 19:32
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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні, 9 липня, пролунав потужний вибух.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу, — зазначив він.

Видання «РІА-Мелітополь» зазначає, що перший вибух прогримів близько 18-ї години, а буквально за кілька хвилин — наступний.

Хоча в Мелітополі сьогодні грозовий день, місцеві жителі одразу зрозуміли, що джерело звуків зовсім не природне явище. «Бавовну» чули в усіх районах міста, від Північного переїзду до Білякова, — зазначає видання.

Видання, з посиланням на власні джерела, також повідомляє, що приліт був по розташуванню орків у селі Зарічне Мелітопольського району.

Судячи з відео з місця події, зараз там палає техніка та жива сила окупантів, — зазначає видання.

Джерело: Іван Федоров, «РІА-Мелітополь»

Джерело: Ракурс


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