россия на 90% потеряла европейский рынок природного газа

https://racurs.ua/n185080-rossiya-na-90-poteryala-evropeyskiy-rynok-prirodnogo-gaza.html

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росія на 90% втратила найбільш ліквідний європейський ринок природного газу. Якщо напередодні повномасштабної війни у 2021 році експортні постачання росією природного газу становили 180 млрд куб. м, то за підсумками першого півріччя поточного року вони склали лише 12 млрд куб. м і, як очікується, до кінця року не перевищуватимуть 20−24 млрд куб. м.

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Це сталося не тільки завдяки недолугому рішенню російського керівництва щодо вимог розрахунків у рублях, але через цілеспрямовану політику відмови з боку європейських країн, розповів під час круглого столу у Military Media Center директор енергетичних програм Центра Разумкова Володимир Омельченко.

Ми бачимо що росія фактично втратила на 90% європейський ринок газу, а це найбільш ліквідний ринок. Це дійсно потужний результат якого вдалося досягти ЕС [санкційною політикою], — зазначив експерт.

Водночас у цей період росії вдалося на 20% наростити постачання LNG-газу в європейські країни, зокрема в Іспанію. Відтак виникає необхідність розглянути можливість запровадження обмежень в цьому секторі.

Аналогічна ситуація складається зі скрапленим автомобільним газом. Також, за словами експерта, окремого врегулювання потребують сектор атомної енергетики, де по деяких позиціях, зокрема послугах збагачення, росія є монополістом ринку.