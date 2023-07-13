Беременным работающим женщинам разрешили уходить в отпуск позже чем за 70 дней до родов

https://racurs.ua/n185082-beremennym-rabotauschim-jenschinam-razreshili-uhodit-v-otpusk-pozje-chem-za-70-dney-do-rodov.html

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Вагітним жінкам, які працюють, дозволили йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів.

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Верховна Рада 13 липня прийняла у другому читанні (261 голос «за») законопроект, який дозволяє жінкам самим визначати початок декретної відпустки.

Зокрема, дні відпустки, передбачені законодавством до пологів, можуть бути перенесені та використані жінкою частково або повністю після пологів (починаючи з дня пологів).

При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів.

Фактично вагітні можуть працювати до самих пологів.

За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, — зазначається в законі.

До прикладу, тепер жінка зможе використати 20 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 106 днів — після, загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів. А якщо мама не бажає розпочинати дану відпустку пізніше або ж наявні медичні протипоказання, діятиме «стандартний» розподіл днів відпустки до та після пологів.