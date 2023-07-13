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Во время исполнения гимна в Раде нардепы будут держать знамена боевых подразделений

Во время исполнения гимна в Раде нардепы будут держать знамена боевых подразделений (ФОТО)

13 июл 2023, 19:18
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В українському парламенті буде нова традиція. Під час виконання національного гімну нардепи триматимуть прапори бойових підрозділів.


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Про це в четвер, 13 липня, написав на своїй сторінці у Фейсбук нардеп фракції «Голос» Роман Костенко.

Під час виконання гімну України депутати тримають прапори наших бойових підрозділів на знак подяки та шани, — написав він.

Костенко також опублікував фото з Ради та перелічив прапори підрозділів, які тримають депутати (в першому ряді):

  • ЦСО «А» Служба безпеки України;
  • 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого;
  • 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Источник: Ракурс


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