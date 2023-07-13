Во время исполнения гимна в Раде нардепы будут держать знамена боевых подразделений

https://racurs.ua/n185087-vo-vremya-ispolneniya-gimna-v-rade-nardepy-budut-derjat-znamena-boevyh-podrazdeleniy-foto.html

Ракурс

В українському парламенті буде нова традиція. Під час виконання національного гімну нардепи триматимуть прапори бойових підрозділів.

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Про це в четвер, 13 липня, написав на своїй сторінці у Фейсбук нардеп фракції «Голос» Роман Костенко.

Під час виконання гімну України депутати тримають прапори наших бойових підрозділів на знак подяки та шани, — написав він.

Костенко також опублікував фото з Ради та перелічив прапори підрозділів, які тримають депутати (в першому ряді):