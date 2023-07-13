Медиа нашли еще одну украинскую судью с гражданством россии

https://racurs.ua/n185093-media-nashli-esche-odnu-ukrainskuu-sudu-s-grajdanstvom-rossii.html

Ракурс

«Схеми» знайшли ще одну українську суддю з громадянством рф.

.

Йдеться про Людмилу Арестову — суддю Донецького окружного адміністративного суду. Журналісти отримали витяг з системи «Роспаспорт», який підтверджує наявність російського громадянства у жінки.

Витяг вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу росії» у 2014 році, згідно з яким громадяни України та особи без громадянства, які на той момент постійно проживали на півострові, визнавались громадянами рф.

Арестова у коментарі заявила, що «не має російського громадянства», але припустила, що їй його видали, як і решті зареєстрованих мешканців Криму після проведення псевдореферендуму.

Також у період з 2018 по січень 2022 року вона провела понад 250 днів на території тимчасово окупованого півострова. За її словами, вона їздила туди, щоб відвідувати батьків.

Донецький окружний суд після початку повномасштабного вторгнення переїхав зі Слов’янська до Дніпра. Наступне засідання суду за участю судді Арестової призначене на 10 серпня.