Рада разрешила будущим водителям самостоятельно учить теорию для сдачи экзамена на права

https://racurs.ua/n185094-rada-razreshila-buduschim-voditelyam-samostoyatelno-uchit-teoriu-dlya-sdachi-ekzamena-na-prava.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить майбутнім водіям самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права.

.

Практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколах.

Також законом передбачили адміністративні штрафи для автошкіл:

ст. 127−3 — порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 8 500 грн до 13 600 грн);

ст. 127−4 — порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 8 500 грн до 17 000 грн, а для працівників МВС — від 17 000 грн до 51 000 грн).