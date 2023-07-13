Рада дозволила майбутнім водіям самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить майбутнім водіям самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права
Рада дозволила майбутнім водіям самостійно вчити теорію для здачі іспиту на праваhttps://racurs.ua/ua/n185094-rada-dozvolyla-maybutnim-vodiyam-samostiyno-vchyty-teoriu-dlya-zdachi-ispytu-na-prava.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить майбутнім водіям самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права.
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Практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколах.
Також законом передбачили адміністративні штрафи для автошкіл:
- ст. 127−3 — порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 8 500 грн до 13 600 грн);
- ст. 127−4 — порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 8 500 грн до 17 000 грн, а для працівників МВС — від 17 000 грн до 51 000 грн).
Закон № 7354 уможливлює здачу теоретичного іспиту на водійські права на основі самопідготовки без обов’язкового відвідування автошколи, встановлює адміністративну відповідальність за порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, за порушення порядку державної акредитації закладів, що проводять відповідну діяльність, атестації їх спеціалістів та порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, оформлення або видачі посвідчення водія, надавши право складати протоколи за відповідні правопорушення уповноважених осіб органів Нацполіції, а обов’язок розглядати відповідні справи покласти на посадових осіб Нацполіції та на суди (при повторності), — йдеться у пояснювальній записці до закону.