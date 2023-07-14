Подробности ночной атаки «Шахедов» раскрыли в Воздушных силах. Фото:

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Атака російських дронів по Україні відбулася у п’ятницю, 14 липня.

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Із вечора 13 липня по 4.00 14 липня 2023 року росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Ворог запускав БПЛА з приморсько-ахтарська. Внаслідок бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Також вчора українські захисники неба збили один розвідувальний дрон та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

До боротьби з ворожими повітряними цілями залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони. Збивалися ворожі БПЛА у зонах відповідальності командувань «Південь» та «Схід».

Крім того, 13 та 14 липня авіація Повітряних сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Нагадаємо, вночі 14 липня Дніпропетровську область атакували ворожі безпілотники. Захисники з повітряного командування «Схід» збили шість БПЛА «Шахед», однак влучання все ж були у Кривому Розі — у місті пошкоджене комунальне підприємство, транспортне підприємство та два двоповерхові житлові будинки.