«Шахеди» вночі атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Атаку «Шахедів» пережила Дніпропетровська область у п’ятницю вночі, 14 липня.

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Захисники з Повітряного командування «Схід» збили шість російських дронів іранського виробництва. Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося й відбулися влучання у Кривому Розі. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У місті пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три — понівечені. Крім того, Побита спецтехніка.

Вибухи дронів-камікадзе також пошкодили транспортне підприємство та два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік, який лікуватиметься вдома.

Крім того, за словами Лисака, росіяни з артилерії обстріляв Великомихайлівську громаду. Було пошкоджено склад, приватний будинок та лінію електропередач.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що близько 2.00 14 липня у небі над областю були знищені два російські «Шахеди».

Нагадаємо, у ніч на 13 липня росіяни атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131», двома крилатими ракетами «Калібр» та балістичною ракетою «Іскандер-М». ППО зуміла знищити усі 20 ударних дронів та «Калібри».