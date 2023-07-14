ВСУ уничтожили более 8 тыс. боевых бронированных машин врага

ВСУ уничтожили более 8 тыс. ББМ врага. Фото:

https://racurs.ua/n185100-vsu-unichtojili-bolee-8-tys-boevyh-bronirovannyh-mashin-vraga.html

Ракурс

Військові втрати росії з початку повномасштабної війни з росії вже перевищили 8 тис. бойових броньованих машин різних типів.

.

Зокрема, за минулу добу, 13 липня, було знищено 550 окупантів, п’ять танків, дев’ять ББМ, 24 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 24 одиниці автомобільної та 10 — спеціальної техніки. Також було збито 31 БПЛА та дві крилаті ракети. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 236 тис. 590 (+550),

танків — 4 тис. 97 (+5) од,

бойових броньованих машин — 8 тис. 8 (+9) од,

артилерійських систем — 4 тис. 449 (+24) од,

РСЗВ — 680 (+2) од,

засоби ППО — 423 (+2) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 783 (+31),

крилаті ракети — 1 тис. 273 (+2),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 тис. 19 (+24) од,

спеціальна техніка — 662 (+10).

Нагадаємо, днями ЗСУ влучно вгатили по у ковальсько-штампувальному заводі у тимчасово окупованому Токмаку. Внаслідок цього загинули щонайменше 200 російських загарбників разом із комендантом міста.