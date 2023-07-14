Уничтоженный ракетой Storm Shadow отель Дюна. Фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

Готель «Дюна» в окупованому Бердянську Запорізької області було знищено внаслідок ракетного удару.

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На момент прильоту в будівлі перебувало командування російських окупантів. Ракета Storm Shadow сильно пошкодила колишній готель та призвела до загибелі багатьох ворожих воєначальників, серед яких був генерал армії рф олег цоков. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 14 липня повідомив у Telegram.

Так виглядає вже колишній готель «Дюна», де було ліквідовано російського генерала цокова. Судячи з пейзажу, апокаліпсис був непоганий, — написав Андрющенко та опублікував фото.

Нагадаємо, 11 липня в окупованому Бердянську чули потужні вибухи. У мережі повідомили про «приліт» по готелю «Дюна». У будівлю, де розташувалося військове керівництво окупантів, прилетіла далекобійна ракета Storm Shadow.

Будівлю фактично зрівняли з землею, ворогу довелося розбирати завали. Згодом стало відомо, що там було ліквідовано російського генерал-лейтенанта олега цокова.

Після вдалого влучання в Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж ночі окупанти активно вивозили вантажівками тіла військовослужбовців збройних сил російської федерації до місцевого моргу.