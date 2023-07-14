Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Иван Выговский, фото: «Новинарная»

https://racurs.ua/n185115-kabmin-naznachil-novogo-glavu-nacpolicii.html

Ракурс

Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.

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Про це сьогодні, 14 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України, — зазначив Мельничук.

Також уряд погодив призначення:

Руслана Домніцака заступником голови Чернівецької ОДА;

Марії Зонової заступником голови Сумської ОДА.

Крім того, Олену Богачову звільнено з посади державного секретаря Міністерства юстиції.

На Київщині 18 січня упав гелікоптер, в якому перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Через загибель очільників міністерства, уряд поклав виконання обов’язків керівника МВС на заступника міністра внутрішніх справ — голову Нацполіції Ігоря Клименка. Вигівський з 20 січня Іван Вигівський тимчасово виконував обов’язки очільника Нацполіції. Раніше він був Головного управління Нацполіції у Києві.