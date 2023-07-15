Работу бронированной мостоукладочной машины Biber в Украине показали на видео

Бронированная мостоукладочная машина Biber. Фото: armyinform

https://racurs.ua/n185139-rabotu-bronirovannoy-mostoukladochnoy-mashiny-biber-v-ukraine-pokazali-na-video.html

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Броньована мостоукладальна машина Biber на базі танку «Leopard 1» вже працює в Україні.

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Ця техніка важлива, бо під час бою може перекривати розрізи місцевості, такі як водойми та ущелини шириною до 20 м. Мостовик працює доволі швидко, бо розкладається упродовж всього двох-трьох хвилин. Про це журналіст Юрій Бутусов 15 липня повідомив у Telegram

Зазначається, що міст укладається горизонтально у вільну консоль. При цьому «Бібер» відрізняється від інших мостоукладачів, бо працює за іншою схемою. Якщо більшість укладають мости методом ножиць, то цей тип укладання має перевагу низького силуету.

Крім того, під час роботи екіпаж мостоукладальної машини Biber добре захищений бронею.

У березні стало відомо, що Німеччина передасть Україні 20 мостоукладальників Biber.

Нагадаємо, навесні повідомлялося, що Україна вперше отримає від США танкові мостоукладальники Armored Vehicle Launched Bridges, які створені на базі танків M60A1 часів Холодної війни.