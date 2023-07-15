ВСУ изменили тактику контрнаступления. Фото: Генштаб

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Сили оборони України змінили тактику ведення контрнаступу після втрати значної кількості техніки.

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За перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема й озброєння західного зразка. Україна змінила тактику ведення наступальних операцій, тому цей рівень втрат техніки знизився до 10% у наступні тижні. Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на військових експертів.

За інформацією ЗМІ, зараз Збройні сили України зосередилися більше на вимотуванні російських сил артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаці по замінованих окупантами полях.

Також зазначається, що сповільнилися не лише втрати української армії, але й просування ЗСУ на фронті. Подекуди контрнаступ зупинився, бо українські військові зіштовхнулися з запеклою обороною загарбників.

NYT також пише, що українські захисники пройшли тільки 8 км із 96 км, які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини.

За словами експертів, перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил — озброєння, особового складу або того й іншого — ніж тим, хто обороняється.

Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ України був «сповільнений» укріпленою обороною окупаційної армії росії та зволіканням з постачанням західної зброї.

Джерело: The New York Times