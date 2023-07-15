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Ракурс
ВСУ накрыли ракетами колонну каспийских морпехов. Фото:

ВСУ уничтожили колонну каспийских морпехов на Запорожье (ВИДЕО)

15 июл 2023, 18:18
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Армія країни-агресора російської федерації продовжує зазнавати втрати у боях проти ЗСУ.


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Зокрема, великих втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. На одному з автошляхів рухалася колону з буксированими гаубицями Д-30, яка належала до підрозділів каспійських морпіхів. По колоні відпрацювала реактивна система залпового вогню GMLRS. Про це журналіст Юрій Бутусов повідомив у Telegram.

У результаті врожай з мертвих окупантів зібрали чималий, — написав він.

А в оперативному командуванні «Північ» сьогодні заявили, що українські захисники знищили під Дебальцевим дорогу російську зенітно-ракетну систему С-400, з якої у червні російські загарбники вдарили по кафе Краматорську. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули понад 10 осіб, серед яких троє дітей.

Фото: ОК «Північ»

Фото: ОК «Північ»

Нагадаємо, бійці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога на Запорізькому напрямку. Гвардійці успішно виконали поставлену задачу під прикриттям вогню з БТР, а далі перемістилися на укріплені позиції.

Источник: Ракурс


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