ВСУ накрыли ракетами колонну каспийских морпехов. Фото:

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Армія країни-агресора російської федерації продовжує зазнавати втрати у боях проти ЗСУ.

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Зокрема, великих втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. На одному з автошляхів рухалася колону з буксированими гаубицями Д-30, яка належала до підрозділів каспійських морпіхів. По колоні відпрацювала реактивна система залпового вогню GMLRS. Про це журналіст Юрій Бутусов повідомив у Telegram.

У результаті врожай з мертвих окупантів зібрали чималий, — написав він.

А в оперативному командуванні «Північ» сьогодні заявили, що українські захисники знищили під Дебальцевим дорогу російську зенітно-ракетну систему С-400, з якої у червні російські загарбники вдарили по кафе Краматорську. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули понад 10 осіб, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога на Запорізькому напрямку. Гвардійці успішно виконали поставлену задачу під прикриттям вогню з БТР, а далі перемістилися на укріплені позиції.