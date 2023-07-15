Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійці Національної гвардії. Фото: НГУ

Штурм Нацгвардією ворожих позицій в Запорізькій області показали на відео

15 лип 2023, 16:50
999

Контрнаступ Збройних сил України триває, захисники щоденно просуваються вглиб ворожих позицій й відтісняють окупантів з українських земель.


.

На Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул. Гвардійці успішно виконали поставлену задачу під прикриттям вогню з БТР, а далі перемістилися на укріплені позиції. Про це 15 липня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Так виглядає просування та важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території, — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у Національній гвардії 14 липня заявляли, що Сили оборони України готуються до активних наступальних дій на Херсонщині. Зараз українські військові ведуть розвідку і посилено атакують позиції ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів