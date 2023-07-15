Володимир Зеленський та Юн Сок Йол. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n185140-zelenskyy-rozpoviv-pro-zustrich-z-prezydentom-pivdennoyi-koreyi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський та лідер Південної Кореї Юн Сок Йол зустрілися у Києві.

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Цей візит перший в історії українсько-корейських відносин. Президенти обговорювали все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Про це Зеленський 15 липня повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час зустрічі обговорювалися питання повернення незаконно депортованих в росію дорослих й дітей, реалізацію української формули миру й підготовку Глобального саміту миру. Також Зеленський та Сок Йол обговорили продовольчу й енергетичну безпеку та економічну співпрацю.

Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея, — наголосив Зеленський.

Корейський президент зазначив, що його уряд виділив у 2022 році року 100 млн дол. на підтримку України. А в цьому році ця підтримка становитиме 150 млн дол.

Раніше повідомлялося, що 15 липня до України з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Ель. З ним також прибула перша леді країни Кім Кеон Хі. Вони побували в Бучі та Ірпені та на власні очі побачили наслідки російської окупації.