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Ракурс
Бойцы Национальной гвардии. Фото: НГУ

Штурм Нацгвардией вражеских позиций в Запорожской области показали на видео

15 июл 2023, 16:50
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Контрнаступ Збройних сил України триває, захисники щоденно просуваються вглиб ворожих позицій й відтісняють окупантів з українських земель.


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На Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул. Гвардійці успішно виконали поставлену задачу під прикриттям вогню з БТР, а далі перемістилися на укріплені позиції. Про це 15 липня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Так виглядає просування та важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території, — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у Національній гвардії 14 липня заявляли, що Сили оборони України готуються до активних наступальних дій на Херсонщині. Зараз українські військові ведуть розвідку і посилено атакують позиції ворога.

Источник: Ракурс


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