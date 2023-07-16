Из-за наводнений в Южной Корее затопило тоннель, много погибших

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У Південній Кореї почалися серйозні повені через зливи. Вони продовжуються вже близько тижня, за цей час загинуло понад 20 людей.

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А 16 липня стало відомо про сім нових жертв, передає The Guardian.

At least 26 dead as heavy rains, flooding pound South Korea



At least 26 people are dead and 10 missing after heavy rains caused flooding and landslides in South Korea, officials said Sunday, as rescue workers continued to fight to reach people trapped in a flooded tunnel.



South… pic.twitter.com/rptQdiOT8U — TV47 (@tv47news) July 16, 2023

Вранці суботи, 15 липня, у місті Чхонджу вода з річки, що вийшла з берегів, ринули в автомобільний тунель неподалік. Все сталося так швидко, що люди, що знаходяться всередині, не змогли врятуватися самостійно.

За повідомленнями Російської служби Бі-бі-сі, в суботу дев’ять осіб із затопленого тунелю все ж таки вдалося врятувати. До неділі стало відомо, що з тунелю витягли тіла семи жертв — так загальна кількість загиблих через повені досягла 33 людей. Найчастіше причиною загибелі ставали зсуви ґрунту.

Начальник пожежної частини західного Чхонджу Зі Чон Ір сказав, що всього в тунелі затопило 15 автомобілів, у тому числі й один автобус.

Ми зосереджені на пошуковій операції, оскільки там, ймовірно, [залишається] більше людей, — сказав Со. — Ми робимо все можливе, щоб завершити пошуки сьогодні.

Міністерство внутрішніх справ та безпеки Південної Кореї заявило, що з початку погіршення погодних умов десять людей вважаються зниклими безвісти. З небезпечних територій евакуювали вже майже вісім тисяч мешканців, близько двох тисяч із них перебувають у тимчасових сховищах.

Корейське метеорологічне управління прогнозує, що кількість опадів лише збільшуватиметься.