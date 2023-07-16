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Ракурс
Через повені у Південній Кореї затопило тунель, багато загиблих

Через повені у Південній Кореї затопило тунель, багато загиблих (ФОТО)

16 лип 2023, 11:12
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У Південній Кореї почалися серйозні повені через зливи. Вони продовжуються вже близько тижня, за цей час загинуло понад 20 людей.


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А 16 липня стало відомо про сім нових жертв, передає The Guardian.

Вранці суботи, 15 липня, у місті Чхонджу вода з річки, що вийшла з берегів, ринули в автомобільний тунель неподалік. Все сталося так швидко, що люди, що знаходяться всередині, не змогли врятуватися самостійно.

Пошуково-рятувальна операція у підземному переході, який затопили повені. Чхонджу, Південна Корея, 16 липня 2023 року. Фото: Reuters

За повідомленнями Російської служби Бі-бі-сі, в суботу дев’ять осіб із затопленого тунелю все ж таки вдалося врятувати. До неділі стало відомо, що з тунелю витягли тіла семи жертв — так загальна кількість загиблих через повені досягла 33 людей. Найчастіше причиною загибелі ставали зсуви ґрунту.

Пошуково-рятувальна операція у підземному переході, який затопили повені. Чхонджу, Південна Корея, 16 липня 2023 року. Фото: Reuters

Начальник пожежної частини західного Чхонджу Зі Чон Ір сказав, що всього в тунелі затопило 15 автомобілів, у тому числі й один автобус.

Ми зосереджені на пошуковій операції, оскільки там, ймовірно, [залишається] більше людей, — сказав Со. — Ми робимо все можливе, щоб завершити пошуки сьогодні.

Пошуково-рятувальна операція у підземному переході, який затопили повені. Чхонджу, Південна Корея, 16 липня 2023 року. Фото: Reuters

Міністерство внутрішніх справ та безпеки Південної Кореї заявило, що з початку погіршення погодних умов десять людей вважаються зниклими безвісти. З небезпечних територій евакуювали вже майже вісім тисяч мешканців, близько двох тисяч із них перебувають у тимчасових сховищах.

Корейське метеорологічне управління прогнозує, що кількість опадів лише збільшуватиметься.

Пошуково-рятувальна операція у підземному переході, який затопили повені. Чхонджу, Південна Корея, 16 липня 2023 року. Фото: Reuters

Джерело: Ракурс


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