Через повені у Південній Кореї затопило тунель, багато загиблих

У Південній Кореї почалися серйозні повені через зливи. Вони продовжуються вже близько тижня, за цей час загинуло понад 20 людей.

А 16 липня стало відомо про сім нових жертв, передає The Guardian.

At least 26 dead as heavy rains, flooding pound South Korea



At least 26 people are dead and 10 missing after heavy rains caused flooding and landslides in South Korea, officials said Sunday, as rescue workers continued to fight to reach people trapped in a flooded tunnel.



South…