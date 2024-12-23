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Ракурс
Знищення соратників рашистів, скріншот відео

77 північнокорейських військових знищив за три дні один екіпаж ССО (ВІДЕО)

23 гру 2024, 10:17
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На Курщині оператори Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотників знищили 77 та поранили понад 40 військових Північної Кореї.


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Також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, три баггі та ББМ. Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування ССО.

77 знищених військових КНДР за три дні одним екіпажем ССО, — вказано в описі відео.

Воїни 8-го полку ССО вкотре знищують північних корейців у чистому полі, — додали в ССО.

Джерело: Ракурс


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