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Знищення соратників рашистів, скріншот відео
77 північнокорейських військових знищив за три дні один екіпаж ССО (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202433-77-pivnichnokoreyskyh-viyskovyh-znyschyv-za-try-dni-odyn-ekipaj-sso-video.htmlРакурс
На Курщині оператори Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотників знищили 77 та поранили понад 40 військових Північної Кореї.
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Також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, три баггі та ББМ. Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування ССО.
77 знищених військових КНДР за три дні одним екіпажем ССО, — вказано в описі відео.
Воїни 8-го полку ССО вкотре знищують північних корейців у чистому полі, — додали в ССО.
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