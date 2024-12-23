Уничтожение соратников рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n202433-77-severokoreyskih-voennyh-unichtojil-za-tri-dnya-odin-ekipaj-sso-video.html

Ракурс

На Курщині оператори Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотників знищили 77 та поранили понад 40 військових Північної Кореї.

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Також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, три баггі та ББМ. Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування ССО.

77 знищених військових КНДР за три дні одним екіпажем ССО, — вказано в описі відео.