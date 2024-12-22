Чтобы скрыть корейцев в Курщине, россия выдает им поддельные документы — ССО (ФОТО)https://racurs.ua/n202425-chtoby-skryt-koreycev-v-kurschine-rossiya-vydaet-im-poddelnye-dokumenty-sso-foto.htmlРакурс
росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видаючи їм несправжні документи.
Про це свідчать свідчать документи трьох ліквідованих Силами спеціальних операцій ЗСУ військових з КНДР. Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба ССО, опублікувавши відповідні фото.
За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч, — вказано в повідомленні.
У ССО зауважують, що у цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува — батьківщина воєнного злочинця шойгу.
Але найцікавіше — підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів, — наголошують у ССО. — Цей випадок ще раз підтверджує, що росія вдається до будь-яких методів, аби приховати свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність.