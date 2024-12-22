Росія видає військовим з КНДР підроблені документи, фото: ССО

https://racurs.ua/ua/n202425-schob-pryhovaty-koreyciv-na-kurschyni-rosiya-vydaie-yim-pidrobleni-dokumenty-sso-foto.html

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росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видаючи їм несправжні документи.

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Про це свідчать свідчать документи трьох ліквідованих Силами спеціальних операцій ЗСУ військових з КНДР. Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба ССО, опублікувавши відповідні фото.

За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч, — вказано в повідомленні.

У ССО зауважують, що у цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува — батьківщина воєнного злочинця шойгу.