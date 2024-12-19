Військовослужбовці армії КНДР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202328-na-kurschyni-znahodyat-vbytyh-soldativ-kndr-z-obgorilymy-oblychchyamy-zelenskyy.html

Ракурс

Вбитих північнокорейських солдатів з російськими паспортами знаходять у Курській області.

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Також росіяни спалюють військовослужбовцям армії КНДР обличчя. Це рашисти роблять для того, щоб неможливо було упізнати особу після загибелі. Україна відповідними фото та відеодоказами. Про це президент Володимир Зеленський заявив 19 грудня на прес-конференції у Брюсселі.

У нас є фотографії, відео з вбитими північно-корейськими солдатами, знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами російської федерації. Все це у нас є, все це зафіксовано. Далі, щоб не можна було їх упізнати, у нас зафіксовано відео та фото, де росіяни спалюють їм обличчя, — заявив він.

Глава держави додав, що українські спецслужби можуть поділитись такими доказами, якщо їх ще немає в ЗМІ.

Нагадаємо, 14 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що російське командування почало застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. Їх включають у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.

У ГУР заявили, що солдати з КНДР уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Зокрема, упродовж 14 та 15 грудня в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка північнокорейські підрозділи втратили 30 солдатів вбитими або пораненими.