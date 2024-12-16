Підрозділи армії КНДР на Курщині втратили щонайменше 30 солдатів. Фото:

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Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області рф.

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Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка Курської області північнокорейські підрозділи зазнали значних втрат. Загалом 30 солдатів Північної Кореї були вбиті або поранені. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

Ще троє військових КНДР зникли безвісти у районі села Куріловка.

Воєнна розвідка зазначила, що ці штурмові групи, які зазнали втрат, доукомплектовують свіжим особовим складом. Підрозділи поповнюються бійцями 94-ї окремої бригади армії Корейської Народної-Демократичної Республіки.

Нагадаємо, 14 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що російське командування почало застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. Їх включають у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.

У ГУР заявили, що солдати з КНДР уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.