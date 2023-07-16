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В Воздушных силах объяснили, почему не могут сбивать ракеты за пределами городов
В Воздушных силах объяснили, почему не могут сбивать ракеты за пределами городовhttps://racurs.ua/n185166-v-vozdushnyh-silah-obyasnili-pochemu-ne-mogut-sbivat-rakety-za-predelami-gorodov.htmlРакурс
Україна має величезну лінію фронту, велику територію та замало систем ППО. Саме тому систему повітряної оборони доводиться вибудовувати так, щоб засоби ППО розташовувалися якомога ближче до населених пунктів, інакше ворог скористається «прогалинами».
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Зараз у нас немає можливості розташовувати засоби ППО далі від міст, це дасть можливість росіянам виявляти прогалини, — речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат пояснив, що зараз Україна не має достатньої кількості засобів ППО, щоб взяти в кільце всю країну, тому нашим захисникам доводиться щільно розташовувати наявні системи навколо окремих населених пунктів. У зв’язку з цим, після збиття ворожих повітряних цілей в містах іноді падають їхні уламки.
Засоби ППО різні — середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери — його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо. У нас величезна лінія фронту — майже 2,5 тис. км.
Міста захищені таким чином, щоб населений пункт взяти в кільце. По можливості, засоби ППО розташовані якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі. Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів, — зазначив Ігнат.