Ігнат пояснив, чому ППО не може збивати ракети за межами міст

https://racurs.ua/ua/n185166-u-povitryanyh-sylah-poyasnyly-chomu-ne-mojut-zbyvaty-rakety-za-mejamy-mist.html

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Україна має величезну лінію фронту, велику територію та замало систем ППО. Саме тому систему повітряної оборони доводиться вибудовувати так, щоб засоби ППО розташовувалися якомога ближче до населених пунктів, інакше ворог скористається «прогалинами».

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Зараз у нас немає можливості розташовувати засоби ППО далі від міст, це дасть можливість росіянам виявляти прогалини, — речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат пояснив, що зараз Україна не має достатньої кількості засобів ППО, щоб взяти в кільце всю країну, тому нашим захисникам доводиться щільно розташовувати наявні системи навколо окремих населених пунктів. У зв’язку з цим, після збиття ворожих повітряних цілей в містах іноді падають їхні уламки.